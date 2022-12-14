Актриса почувствовала себя новым человеком после удаления матки

Актриса Эми Шумер призналась, что до удаления матки неделями чувствовала боль

Американская актриса Эми Шумер в документальном проекте о медицине «Проверка» (The Checkup) рассказала, что после операции по удалению матки почувствовала себя новым человеком. Ее слова приводит People.

41-летней актрисе пришлось удалить матку и аппендикс в сентябре 2021 года из-за тяжелого случая эндометриоза — разрастания клеток эндометрия за пределы матки. «Говоришь кому-то, что у тебя сильные менструальные боли, а от тебя отмахиваются — а, это женское. Но это было ненормально. Мне всю жизнь было так больно, не просто одну неделю в месяц. Это происходило во время овуляции. Иногда случалась лишь неделя в месяц, когда я не чувствовала сильную боль, пытаясь параллельно жить свою жизнь», — призналась она.

После операции, продолжила Шумер, облегчение наступило моментально. «Я почувствовала себя новым человеком. Это было невероятно», — рассказала актриса.

Эми Шумер не переживает, что после операции остались шрамы. «Я думаю, шрамы — это круто», — заключила она.

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