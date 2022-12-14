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06:10, 14 декабря 2022Интернет и СМИ

Бармен случайно разоблачила изменяющего жене клиента

Бармен случайно разоблачила измену мужчины, который водил в один бар жену и любовницу

Фото: Helena Lopes / Unsplash

Пользовательница TikTok с ником imacayk, которая работает барменом, рассказала, как случайно разоблачила изменяющего жене клиента заведения. На серию роликов с ее рассказом, опубликованных в TikTok, обратило внимание издание Daily Dot.

По словам пользовательницы, мужчина приходил в бар с одной и той же женщиной в одно и то же время. Со временем девушка запомнила, когда пара приходит и какие напитки заказывает. Однажды бармен завела разговор со спутницей после того, как он ушел из заведения. Та рассказала, что находится в процессе развода со своим мужем. Женщина добавила, что человек, с которым она приходит в бар, — ее старый знакомый. Она призналась, что давно хотела завести с ним отношения, однако для этого нужно, чтобы он бросил свою жену.

После этого пара долго не приходила в бар. Однажды вечером, когда автор роликов пришла на работу без очков, в бар вошел тот самый мужчина с женщиной, которая из-за плохого зрения показалась пользовательнице его постоянной спутницей. Увидев клиентов, автор ролика поздоровалась с ними.

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«И я такая кричу им: "Эй! Так приятно видеть вас, ребята! Давненько вас здесь не было!" Но они почему-то абсолютно не реагировали на меня и вели себя так, как будто мы незнакомы», — вспомнила рассказчица. Затем она предложила паре их любимые напитки, которые они всегда заказывали ранее. После этого женщина в гневе ушла.

По словам блогерши, из-за плохого зрения она не поняла, что в тот день мужчина пришел в бар с другой женщиной. Ей была жена посетителя, которая из-за слов бармена поняла, что у ее супруга есть роман на стороне.

Однако в комментариях к роликам пользователи поспешили успокоить бармена. «У него нет причин злиться на тебя, он сам виноват в случившемся», «В том, что он ведет себя неприлично, заводит романы и приводит женщин в одно и то же место, нет твоей вины», — написали пользователи под видео.

Ранее другая пользовательница TikTok поделилась историей о том, как ее подруга оригинально отомстила парню за измену. В ролике она рассказала, что девушка разорвала документы бойфренда после того, как узнала о его неверности.

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Денис Савосин
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