Девушка оригинально отомстила парню за измену и вызвала споры в сети

Девушка решила отомстить парню за измену и разорвала его свидетельство о рождении

Блогерша под ником @skye.shep поделилась историей о том, как ее подруга оригинально отомстила парню за измену. В ролике, опубликованном в TikTok, она рассказала, что девушка разорвала документы бойфренда после того, как узнала о его неверности, что вызвало споры в сети.

Автор ролика сообщила, что ее подруга была в ярости и решила разорвать свидетельство о рождении парня во время ссоры, вызванной его поступком. Девушка закончила спор словами: «Замолчи, тебя даже не существует».

Ролик @skye.shep набрал более шести миллионов просмотров и около 10 тысяч комментариев. Некоторые юзеры сочли поступок девушки слишком жестоким, однако многие оценили ее месть. «Документ можно заменить, а он заслуживал того, чтобы сидеть в очереди и иметь дело с долгим процессом восстановления», — отметил один из комментаторов. «Я не говорю, что ее действия были правильными, но это очень смешно», — написал другой пользователь.

Ранее другая TikTok-блогерша рассказала, что стала свидетельницей сцены ревности, которую устроила ее соседка. Пользовательница сняла на видео, как женщина выкидывала из окна вещи изменившего ей бойфренда. На опубликованных кадрах можно было увидеть последствия ссоры пары: на парковке возле дома оказались обломки телевизора и игровой консоли PlayStation 5, принадлежавших неверному парню.