Женщина нашла способ отомстить бойфренду за измену и восхитила сеть

Блогерша с ником Nora заявила, что стала свидетельницей сцены ревности, которую устроила ее соседка. Пользовательница сняла на видео, как женщина выкидывала из окна вещи изменившего ей бойфренда, и опубликовала ролик в TikTok .

В видео девушка рассказала, что недавно ее соседка узнала об измене своего возлюбленного и нашла способ отомстить ему. На опубликованных ею кадрах можно увидеть последствия ссоры пары: на парковке возле дома оказались обломки телевизора и игровой консоли PlayStation 5, принадлежавших неверному парню. «Это безумие!» — подписала блогерша.

Ролик набрал более 700 тысяч просмотров и более 100 тысяч лайков. Большинство пользователей сети встало на сторону соседки блогерши и восхитились ее поступком. «Она все сделала правильно», «Все, что я вижу здесь, — это как мудрая женщина помогает собирать мужчине вещи», — написали юзеры.

Однако некоторые комментаторы признались, что им было тяжело смотреть на эти кадры. Так, одна пользовательница заявила, что на месте авторши видео она бы выбежала во двор, чтобы поймать PlayStation 5.

Ранее другая TikTok-блогерша вспомнила, как получила внезапное сообщение от молодого человека, с которым сходила на свидание. После встречи ухажер потребовал от девушки вернуть деньги за оплаченный им кофе. Ролик с ее рассказом стал популярным в сети.