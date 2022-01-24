Девушка сходила на свидание и получила внезапную просьбу от парня

Блогерша по имени Кэтлин Фиппс рассказала в TikTok, что получила внезапное сообщение от парня, с которым сходила на свидание. После встречи молодой человек потребовал от девушки вернуть деньги за оплаченный им кофе. Ролик о его просьбе стал популярным, в комментариях многие зрители раскритиковали парня.

Фиппс показала скриншот переписки с парнем, которого зовут Уилл. Согласно видео, молодой человек с помощью приложения отправил блогерше запрос на денежный перевод в размере четырех долларов (около 300 рублей). «Раз уж мы с тобой больше не встретимся, это за кофе, который ты пила на прошлой неделе», — написал молодой человек.

Видео Фиппс собрало больше 200 тысяч просмотров. Многие пользователи TikTok удивились требованию неудавшегося бойфренда и осудили его. «Представьте себе, быть настолько неуверенным в себе и нищим», «Видимо, теперь мы обязаны выйти замуж за каждого парня, который покупает нам ужин», — написали юзеры. Вместе с тем отдельные пользователи соцсети встали на сторону Уилла.

После того как ролик стал популярным, блогерша опубликовала новое видео с подробным рассказом о случившемся. По словам Фиппс, они с молодым человеком нашли друг друга в приложении знакомств, после чего встретились и вместе выпили кофе. Девушка заверила, что спутник сам предложил оплатить ее напиток. Блогерша также уточнила, что после свидания они не договорились о новой встрече, так как Фиппс предстояли дела на следующих выходных.

Ранее пользователь Reddit поделился историей, как одной фразой встревожил девушку, из-за чего она ушла со свидания. Автор публикации признался, что раскритиковал перцовый баллончик его новой знакомой и посоветовал ей приобрести другой спрей.