Девушка ушла со свидания после одной фразы нового знакомого

Пользователь Reddit с ником @throwaway_iansdsdf поделился историей, как из-за одной сказанной им фразы его новая знакомая ушла со свидания. По словам молодого человека, он заявил девушке, что ее перцовый баллончик бесполезен для самозащиты. Юзер выразил уверенность в том, что испугал спутницу этими словами.

Автор публикации рассказал, что встретился с девушкой в кафе. Поначалу свидание шло хорошо. «Мы сразу нашли общий язык, нам было о чем поговорить и посмеяться», — поделился @throwaway_iansdsdf.

Вскоре спутница парня предложила оплатить счет и отправиться в другое заведение. Девушка начала искать кошелек в сумке и в процессе выложила на барную стойку различные предметы, среди которых был перцовый спрей. «После того как мы ушли из кафе, я мимоходом сказал: "Если ты планируешь защищаться от кого-либо, лучше купить другой перцовый спрей. Тот, что у тебя, бесполезен"», — добавил @throwaway_iansdsdf.

Рассказчик уточнил, что, будучи на службе в армии, вместе с товарищами шутки ради тестировал перцовые баллончики. Тот спрей, что носила с собой девушка, показался им тогда самым слабым. Однако @throwaway_iansdsdf не объяснил новой знакомой, откуда знает о свойствах ее баллончика. После его комментария о спрее разговор между молодыми людьми сошел на нет, и девушка заявила, что ей нужно уйти из-за срочного дела по работе.

Пользователь Reddit сделал вывод, что спутницу встревожила его реплика о перцовом баллончике. «Мне понадобилось какое-то время, чтобы осознать, что без контекста мои слова звучали более чем странно. Я определенно не привык к новым знакомствам», — посетовал рассказчик.

Публикация парня стала популярной на Reddit. Многие комментаторы пошутили о произошедшем и дали советы автору. «Я бы на твоем месте, если она еще не заблокировала твои контакты, просто отправил ей сообщение и все объяснил», — написал один из юзеров. Рассказчик позже обновил публикацию и рассказал, что девушка позвонила ему. Они обсудили недопонимание и договорились о новом свидании.