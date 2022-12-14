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10:38, 14 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии призвали дипломатов нарабатывать контакты с Западом

Премьер Белоруссии Головченко призвал дипломатов нарабатывать базу контактов с Западом

Фото: Shutterstock

Премьер Белоруссии Роман Головченко призвал белорусских дипломатов нарабатывать контакты с Западом. Об этом он высказался, представляя нового главу МИД Сергея Алейника коллективу министерства, передает БЕЛТА.

По его словам, дипломатам следует нарабатывать базу зарубежных контактов высокого уровня, несмотря на негативное отношение к Белоруссии со стороны отдельных западных стран. «Какими бы ни были отношения в публичной плоскости, дипломаты обязаны вести и непубличную переговорную работу», — подчеркнул премьер.

Головченко также указал на необходимость использовать все имеющиеся площадки для доведения позиции Минска по вопросам внутренней и внешней политики. «Причем делать это эффективно: не просто разразиться комментарием где-то, а работать активно и наступательно. Несмотря на то, что иногда нас не хотят слышать (или делают вид), вы должны добиваться того, чтобы позиция Беларуси звучала отчетливо и громко. Пусть с нами сейчас не все соглашаются, но голос Беларуси должны слышать и понимать наши подходы», — добавил он.

Ранее белорусский премьер заявлял, что МИД необходимо сократить число подразделений, занимающихся западными странами. При этом он предложил усилить диппредставительства в дружественных Минску странах, в частности — в Китае и государствах СНГ.

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Георгий Нестеров
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