Премьер Белоруссии счел необходимым сократить западные подразделения МИД

Премьер Белоруссии Головченко заявил, что МИД нужно сократить число западных подразделений

Министерству иностранных дел (МИД) Белоруссии необходимо сократить число подразделений, занимающихся западными странами, заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает ТАСС.

«Надо сократить численность подразделений, занимающихся коллективным Западом», — сказал Головченко в ходе представления нового главы белорусской дипломатии Сергея Алейника. Глава кабмина страны также отметил необходимость усилить диппредставительства в дружественных Минску странах. В частности, в государствах СНГ и Китае.

26 ноября скоропостижно скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. В Минске, в Центральном доме офицеров прошла церемония прощания с умершим, которую посетили и высокопоставленные российские дипломаты.