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10:05, 14 декабря 2022Бывший СССР

Премьер Белоруссии счел необходимым сократить западные подразделения МИД

Премьер Белоруссии Головченко заявил, что МИД нужно сократить число западных подразделений

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Министерству иностранных дел (МИД) Белоруссии необходимо сократить число подразделений, занимающихся западными странами, заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает ТАСС.

«Надо сократить численность подразделений, занимающихся коллективным Западом», — сказал Головченко в ходе представления нового главы белорусской дипломатии Сергея Алейника. Глава кабмина страны также отметил необходимость усилить диппредставительства в дружественных Минску странах. В частности, в государствах СНГ и Китае.

26 ноября скоропостижно скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. В Минске, в Центральном доме офицеров прошла церемония прощания с умершим, которую посетили и высокопоставленные российские дипломаты.

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