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13:22, 29 ноября 2022Бывший СССР

В Белоруссии началась церемония прощания с умершим министром

В Минске началась церемония прощания с умершим главой МИД страны Владимиром Макеем

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В Минске в Центральном доме офицеров началась церемония прощания с умершим главой министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом сообщает РИА Новости.

До того как в зал пустили журналистов и представителей широкой общественности, с Макеем простился президент страны Александр Лукашенко, поставив венок. После главы государства ко гробу начали подходить чиновники.

Посетили похороны и замглавы МИД России Андрей Руденко, а также российский посол в Белоруссии Борис Грызлов, возложив цветы и выразив соболезнования семье умершего.

Макей скоропостижно скончался 26 ноября. Он родился в 1958 году в Гродненской области СССР. Согласно данным из открытых источников, он окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, также обучался в Дипломатической академии МИД Австрии. Политик занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 2012 года.

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Василий Мека
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