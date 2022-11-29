В Белоруссии началась церемония прощания с умершим министром

В Минске началась церемония прощания с умершим главой МИД страны Владимиром Макеем

В Минске в Центральном доме офицеров началась церемония прощания с умершим главой министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом сообщает РИА Новости.

До того как в зал пустили журналистов и представителей широкой общественности, с Макеем простился президент страны Александр Лукашенко, поставив венок. После главы государства ко гробу начали подходить чиновники.

Посетили похороны и замглавы МИД России Андрей Руденко, а также российский посол в Белоруссии Борис Грызлов, возложив цветы и выразив соболезнования семье умершего.

Макей скоропостижно скончался 26 ноября. Он родился в 1958 году в Гродненской области СССР. Согласно данным из открытых источников, он окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, также обучался в Дипломатической академии МИД Австрии. Политик занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 2012 года.