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14:22, 14 декабря 2022Из жизни

У подростка выросли 60-сантиметровые кисти из-за редкого заболевания

У подростка из деревни в индийском штате Джаркханд выросли 60-сантиметровые кисти

Кадр: Mirror

В деревне в индийском штате Джаркханд у подростка выросли 60-сантиметровые кисти, из-за которых он получил прозвище «ребенок дьявола». Его историю публикует Daily Mirror.

16-летний Мохаммад Калим страдает макродактилией, которая характеризуется увеличением пальцев рук или ног и возникающей вследствие асимметрией тела. Из-за редкой болезни каждая кисть Калима весит около восьми килограммов.

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Заболевание принесло подростку немало страданий: его избегали сверстники и обзывали Халком, он пережил неудачную операцию, после которой руки стали расти еще быстрее.

По словам родственников Мохаммада, ему трудно обходиться без посторонней помощи. Он не может самостоятельно поесть и помыться, и поэтому нуждается в постоянном присутствии людей рядом. Родители не сдаются и пытаются найти квалифицированных специалистов, которые помогут их сыну. Отец Калима, Мохаммад Шамим, переживает, что он не сможет стать независимым и жить полноценной жизнью.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Ранкорн, графство Чешир, страдает из-за неконтролируемых приступов смеха из-за редкого заболевания. По статистике, этот вид заболевания чаще встречается у детей, чем у взрослых.

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Евгения Черкасова
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