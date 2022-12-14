Звезда «Бригады» прокомментировал возможность продолжения сериала

Звезда «Бригады» Дмитрий Дюжев признался, что хотел бы сыграть Космоса 20 лет спустя

Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал возможность продолжения сериала «Бригада». Его слова передает издание «Аргументы и факты».

Дюжев, сыгравший в «Бригаде» роль Космоса, напомнил слова сценариста и режиссера шоу Алексея Сидорова, который заявлял, что у сериала не может быть продолжения, поскольку это законченная история.

При этом актер признался, что хотел бы сыграть Космоса, который прожил еще 20 лет. «Размышлять о нем, искать и найти судьбу этого персонажа. Конечно, я говорю не о возвращении к этому герою. Мы даже спектакль каждый раз играем с новым ощущением, мы работаем здесь и сейчас. Любой персонаж, который был когда-то сыгран, должен быть проанализирован, пролонгирован в процессе подготовки. Нужно понять, что он пережил, что с ним произошло, как изменилась его медицинская карта. И этот герой в любом случае будет новым», — высказалась звезда сериала.

Ранее звезда «Бригады» Павел Майков назвал сериал преступлением перед Россией.