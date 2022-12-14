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16:19, 14 декабря 2022Культура

Звезда «Бригады» прокомментировал возможность продолжения сериала

Звезда «Бригады» Дмитрий Дюжев признался, что хотел бы сыграть Космоса 20 лет спустя
Дмитрий Дюжев

Дмитрий Дюжев. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал возможность продолжения сериала «Бригада». Его слова передает издание «Аргументы и факты».

Дюжев, сыгравший в «Бригаде» роль Космоса, напомнил слова сценариста и режиссера шоу Алексея Сидорова, который заявлял, что у сериала не может быть продолжения, поскольку это законченная история.

При этом актер признался, что хотел бы сыграть Космоса, который прожил еще 20 лет. «Размышлять о нем, искать и найти судьбу этого персонажа. Конечно, я говорю не о возвращении к этому герою. Мы даже спектакль каждый раз играем с новым ощущением, мы работаем здесь и сейчас. Любой персонаж, который был когда-то сыгран, должен быть проанализирован, пролонгирован в процессе подготовки. Нужно понять, что он пережил, что с ним произошло, как изменилась его медицинская карта. И этот герой в любом случае будет новым», — высказалась звезда сериала.

Ранее звезда «Бригады» Павел Майков назвал сериал преступлением перед Россией.

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Дениза Мацаева
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