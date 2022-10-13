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12:38, 13 октября 2022Культура

Звезда «Бригады» назвал сериал преступлением перед Россией

Звезда «Бригады» Майков раскритиковал сериал и назвал его преступлением перед Россией

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

46-летний российский актер и звезда «Бригады» Павел Майков раскритиковал сериал. Своим мнением он поделился в беседе с «Экспресс-газетой».

По его мнению, проект режиссера Алексея Сидорова принес России больше вреда, чем пользы, а потому считается «преступлением» перед страной.

Майков упомянул, что никогда бы не смог сыграть святого после участия в криминальном сериале, в отличие от исполнителя главной роли в «Бригаде» Сергея Безрукова, позже задействованного в экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в роли Иисуса Христа.

Актер объяснил, почему считает проект преступлением: «Когда показывали по телевидению наш фильм, улицы опустели, преступность уменьшилась — все сидели и смотрели "Бригаду". Да, смотрели, а потом повторяли путь героев — шли в бандиты. Вред "Бригады" в том, что мальчики хотели стать бандитами и стали ими. А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия».

В июле российский актер театра и кино Сергей Безруков назвал причины отсутствия сиквела «Бригады».

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Анастасия Астахова
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