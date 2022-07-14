Сергей Безруков назвал причины отсутствия сиквела «Бригады»

Российский актер Сергей Безруков призвал не снимать продолжение сериала «Бригада»

49-летний российский актер театра и кино Сергей Безруков поделился мнением насчет второго сезона сериала «Бригада». Об этом сообщает Regnum.

В своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) артист опубликовал фотографию с зачесанными назад волосами, в солнцезащитных очках и пиджаке, а также предложил поклонникам угадать, какого героя он показывает. Пользователи сети сразу увидели сходство с его персонажем из сериала «Бригада» Сашей Белым и поинтересовались, будет ли продолжение проекта.

Безруков заявил, что не считает нужным снимать второй сезон сериала, так как он может изменить мнение зрителей насчет первого. «Продолжение снимать не стоит, а то можно испортить впечатление от 15 серий», — заявил артист.

Сериал «Бригада», режиссером которого стал Алексей Сидоров, вышел в 2002 году. Главные роли в проекте помимо Безрукова исполнили Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Павел Майков, Екатерина Гусева и другие.

2 марта стало известно о смерти актера из «Бригады» Андрея Нагорного. Артист скончался в возрасте 56 лет.

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