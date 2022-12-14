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15:34, 14 декабря 2022Мир

Великобритания обвинила Россию в подрыве основ безопасности в Европе

Представитель Великобритании в ОБСЕ обвинил Россию в подрыве основ безопасности в Европе
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Своими действиями на Украине Россия подорвала основы европейской безопасности. В этом обвинил Москву представитель делегации Великобритании в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ян Стаббс, его заявление опубликовано на сайте британского правительства.

Дипломат также заявил, что российская сторона нарушила Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт о суверенитете, территориальной целостности и неприменении силы. «Великобритания и международное сообщество будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заверил он.

Ранее Великобритания объявила о новых санкциях против российских военачальников на фоне ударов по объектам инфраструктуры на Украине. Под ограничительные меры попали 12 представителей старшего командного состава Вооруженных сил России, которые, как утверждается, были задействованы «в нанесении ударов по украинским городам».

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Виктория Кондратьева
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