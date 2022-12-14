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17:41, 14 декабря 2022Мир

Китай отозвал генконсула в Манчестере из Великобритании

Глава МИД Великобритании: Китай отозвал из страны 5 дипломатов и генконсула в Манчестере

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Власти Китая решили отозвать из Великобритании шестерых дипломатов, включая генерального консула в Манчестере Чжэна Сиюаня. Об этом сообщил глава британского МИД Джеймс Клеверли, его слова передает Reuters.

Дипломат напомнил о видео, снятом перед зданием китайского консульства в Манчестере в октябре. На него попали протесты у здания диппредставительства, в ходе которых люди, вышедшие с его территории, якобы избили одного из демонстрантов.

По словам Клеверли, после этого полиция Большого Манчестера начала расследование инцидента и потребовала лишить шестерых дипломатов КНР неприкосновенности, чтобы их допросить.

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«Мы проинформировали об этом посольство Китая и установили крайний срок, который истек сегодня, ясно сказав, что ожидаем действий от китайской стороны. В ответ на наш запрос правительство Китая отозвало из Великобритании этих официальных лиц, включая генерального консула», — рассказал министр.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что эпоха хороших отношений Британии и КНР подошла к концу. По его словам, стремление Пекина к еще большему авторитаризму является системной угрозой для ценностей и интересов как Запада, так и всего остального цивилизованного мира.

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Виктория Кондратьева
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