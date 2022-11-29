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09:33, 29 ноября 2022Мир

Сунак признал конец золотой эпохи отношений между Великобританией и Китаем

Сунак заявил о конце эпохи хороших отношений Британии и Китая из-за авторитаризма Пекина

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Золотая эпоха хороших отношений Британии и КНР подошла к концу, стремление Пекина к еще большему авторитаризму является системной угрозой для ценностей и интересов как Запада, так и всего остального цивилизованного мира. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает газета The Independent.

«Мы признаем, что Китай представляет собой системный вызов нашим ценностям и интересам. Это вызов, который становится все острее по мере того, как [Пекин] движется к еще большему авторитаризму», — заявил он, признав, что Лондон не сможет игнорировать экономическое и политическое значение КНР.

Сунак подчеркнул, что не желает вести политику «в духе упрощенной риторики холодной войны», и поэтому будет стараться воздействовать «на Китай и на другие репрессивные режимы» дипломатическими мерами, исходя из идей «твердого прагматизма».

Ранее Сунак заявил, что Лондон должен планировать свою внешнюю политику на долгосрочную перспективу по примеру Китая и России. По его словам, строить политику на краткосрочную перспективу неэффективно.

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Виктория Кондратьева
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