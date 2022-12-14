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11:33, 14 декабря 2022Россия

В России выявили максимальное с 28 октября число случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 7532 случаев COVID-19 в России, это максимум с 28 октября

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за сутки выявили 7532 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 685 037. Об этом в среду, 14 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 11 декабря, число новых заболевших составило 5977.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1847), Петербурге (973) и Свердловской области (371). Меньше всего — на Камчатке, в Республике Алтай, Тыве (по 1 случаю), в также в Магаданской области (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1607. За этот же период 7675 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 081 129.

За сутки умерли 55 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 392 775 человек.

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Анастасия Шейкина
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