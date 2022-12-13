В России выявили 5977 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5977 случаев коронавируса за сутки

В России за минувшие сутки выявили 5977 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 677 505. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число новых заболевших составило 6376.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1018), Санкт-Петербурге (948) и Свердловской области (360). Меньше всего — в Чукотском и Ненецком автономных округа, Камчатском крае и Сахалинской области (по одному случаю), а также в Ингушетии и Адыгее (по 2 случая). В республике Алтай и Северной Осетии случаев заболевания не выявили.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1640. За этот же период 6838 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 073 454.

За сутки умерли 59 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 392 720 человек.