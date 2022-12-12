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11:04, 12 декабря 2022Россия

В России выявили 6376 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил 12 декабря о выявлении в России 6376 случаев коронавируса за сутки

Фото: Агентство «Москва»

В России за сутки выявили 6376 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 671 528. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 11 декабря, число новых заболевших составило 7096.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1213), Петербурге (914) и Свердловской области (355). Меньше всего — в Ненецком округе (1 случай), в Карачаево-Черкесии (2 случая), а также в Ингушетии и Магаданской области (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 632. За этот же период 5032 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 066 616.

За сутки умерли 50 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончался 392 661 человек.

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Анастасия Шейкина
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