В возрасте 96 лет умер один из первых итальянских папарацци Карло Риккарди

Один из первых итальянских папарацци, известный фотограф и художник Карло Риккарди умер 13 декабря в Риме на 97-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его сына.

«Отец умер в столичной клинике, куда он был госпитализирован несколько недель назад. В последнее время его состояние ухудшилось, и во вторник его не стало», — рассказал агентству сын скончавшегося фотографа.

Он добавил, что похороны пройдут 15 декабря в базилике Санта-Мария-ин-Монтесанто, которая находится на Пьяцца-дель-Пополо. Ее называют Церковью художников, поскольку прихожанами были многие видные деятели культуры и искусства Италии.

Риккарди родился 3 октября 1926 года в городе Олевано-Романо в столичном регионе Лацио. Фотограф состоял в дружеских отношениях с режиссером Федерико Феллини и писателем Эннио Флайяно. Сначала он работал в качестве фотографа светской, а порой и скандальной хроники. Затем увлекся фотожурналистикой. Архив мастера составляет около 3 миллионов негативов.

Ранее сообщалось, что в возрасте 88 лет умер известный голливудский фотограф Дуглас Киркланд. Его работы печатались в таких изданиях, как Life, People и Sports Illustrated.