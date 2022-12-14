Россиянка умерла из-за забытой врачом в ее ноге салфетки

В Новосибирске женщина умерла из-за воспаления от оставленной врачом в ее ноге салфетки

В Новосибирске 68-летняя женщина умерла из-за воспаления от оставленной врачом медицинской салфетки в ее ноге. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следователей, во время хирургического вмешательства врач забыл вынуть марлевую салфетку из бедра пациентки — с сентября по ноябрь 2021 года она жаловалась на острые боли в ноге. Инородный предмет спровоцировал воспаление, в результате которого женщина скончалась.

После ее смерти было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Медик свою вину не признал, дело направили в суд.

Ранее сообщалось, что в одном из в одном из родильных домов Великого Новгорода врачи забыли марлевую салфетку в брюшной полости пациентки. Здоровью женщины был причинен вред средней тяжести.