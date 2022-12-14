Российский лоукостер начнет выполнять рейсы в популярный курортный город

Авиакомпания «Победа» начнет летать в Дубай с 28 января

Авиакомпания «Победа» начнет выполнять рейсы из Москвы в Дубай с 28 января 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что российский лоукостер уже открыл продажу билетов в популярный курортный город ОАЭ. Летать по этому маршруту самолеты авиакомпании будут четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково в аэропорт Аль-Мактум.

Более того, в компании отметили, что с 6 февраля 2023 года частота рейсов увеличится до пяти раз в неделю, а уже с 21 февраля полеты будут выполняться каждый день. Таким образом, рейсы в ОАЭ станут третьим зарубежным направлением перевозчика.

Ранее в декабре сообщалось, что российским туристам станет проще попасть в Таиланд и Индию. Авиакомпания «Аэрофлот» запросила у Росавиации допуски на дополнительные рейсы на курорты двух стран. Представители перевозчика выразили готовность увеличить количество перелетов на Пхукет из Санкт-Петербурга, Владивостока и Иркутска до двух в неделю.

