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17:02, 14 декабря 2022Путешествия

Российский лоукостер начнет выполнять рейсы в популярный курортный город

Авиакомпания «Победа» начнет летать в Дубай с 28 января

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Авиакомпания «Победа» начнет выполнять рейсы из Москвы в Дубай с 28 января 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что российский лоукостер уже открыл продажу билетов в популярный курортный город ОАЭ. Летать по этому маршруту самолеты авиакомпании будут четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково в аэропорт Аль-Мактум.

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Более того, в компании отметили, что с 6 февраля 2023 года частота рейсов увеличится до пяти раз в неделю, а уже с 21 февраля полеты будут выполняться каждый день. Таким образом, рейсы в ОАЭ станут третьим зарубежным направлением перевозчика.

Ранее в декабре сообщалось, что российским туристам станет проще попасть в Таиланд и Индию. Авиакомпания «Аэрофлот» запросила у Росавиации допуски на дополнительные рейсы на курорты двух стран. Представители перевозчика выразили готовность увеличить количество перелетов на Пхукет из Санкт-Петербурга, Владивостока и Иркутска до двух в неделю.

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Фариза Бацазова
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