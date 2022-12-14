Главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль

В московский Кремль привезли главную новогоднюю елку страны

В московский Кремль привезли главную новогоднюю елку страны, которую разместят на Соборной площади. Видео опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

Отмечается, что возраст ели составляет 95 лет, ее высота достигает 27 метров, а диаметр ствола — 56 сантиметров. Из семян шишек дерева планируют вырастить сеянцы, чтобы высадить их на месте, где спилили елку.

Поиски дерева начались еще летом. Его выбирали из 62 «кандидатур», а в шорт-лист попали 37 елок. Победительницу определила специальная комиссия. Как уточнили в пресс-службе Управления делами президента РФ, была выбрана елка около деревни Гряды в Волоколамском городском округе Московской области.