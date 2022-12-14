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00:21, 14 декабря 2022Россия

Стали известны подробности о главной новогодней ели России

Найденную школьниками главную новогоднюю ель России в среду доставят в Кремль

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главная новогодняя ель России в среду, 14 декабря, из Подмосковья будет доставлена в Кремль, пишет ТАСС.

Поиски дерева начались еще летом. Его выбирали из 62 «кандидатур», а в шорт-лист попали 37 елок. Победительницу определила специальная комиссия. В пресс-службе Управления делами президента РФ уточнили, что была выбрана елка около деревни Гряды в Волоколамском городском округе Московской области. В Кремле раскрыли подробности: дереву 95 лет, высота елки — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, размах веток — 10 метров.

Как уточнили в ведомстве, кремлевскую ель нашли во время занятия школьного лесничества «Друзья леса». Лесничий и школьники обратили внимание на красивое высокое дерево и решили проверить, соответствует ли оно «кремлевским стандартам».

Ранее стало известно, что власти Ленинградской области, Петербурга и Нижнего Новгорода отменили новогодние и рождественские мероприятия. Сэкономленные таким образом средства планируется направить на поддержку участников спецоперации, призванных в рамках частичной мобилизации россиян и их семей.

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Марина Совина
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