Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы, в среду, 14 декабря, из-за непогоды задержали или отменили 51 рейс. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».
Так, во Внуково задержаны семь рейсов, вылеты еще четырех отменены. В Шереметьево задержаны 11 самолетов, отправление одного отменено.
Тем временем в Домодедово задержаны 24 рейса, вылет двух отменен. При этом данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов — сильный снегопад.
Ранее в декабре сообщалось, что летевший из Москвы в Самарканд российский самолет изменил курс и вынужденно сел в столице Узбекистана — Ташкенте. Воздушному судну не удалось приземлиться в аэропорту назначения из-за обильного снега на полосе.