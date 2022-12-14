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11:06, 14 декабря 2022Путешествия

Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 14 декабря отменили и задержали 51 рейс

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В аэропортах Москвы, в среду, 14 декабря, из-за непогоды задержали или отменили 51 рейс. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задержаны семь рейсов, вылеты еще четырех отменены. В Шереметьево задержаны 11 самолетов, отправление одного отменено.

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Тем временем в Домодедово задержаны 24 рейса, вылет двух отменен. При этом данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов — сильный снегопад.

Ранее в декабре сообщалось, что летевший из Москвы в Самарканд российский самолет изменил курс и вынужденно сел в столице Узбекистана — Ташкенте. Воздушному судну не удалось приземлиться в аэропорту назначения из-за обильного снега на полосе.

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Фариза Бацазова
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