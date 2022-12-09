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14:14, 9 декабря 2022Путешествия

Летевший из Москвы самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе

Летевший из Москвы в Самарканд самолет вынужденно сел в Ташкенте из-за снега

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Летевший из Москвы в Самарканд российский самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе Узбекистана — Ташкенте. Об этом РИА Новости сообщил представитель ташкентской воздушной гавани.

Собеседник агентства заявил, что воздушному судну не удалось произвести посадку в аэропорту назначения из-за обильного снега на полосе. Именно поэтому лайнер был перенаправлен в столицу Узбекистана.

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Также отмечается, что в настоящее время самаркандский аэропорт закрыт.

Ранее в декабре другой российский самолет, летевший по маршруту Москва — Самарканд, сменил курс и совершил вынужденную посадку в Ташкенте. По данным столичной авиагавани Узбекистана, воздушное судно село в другом городе по решению экипажа.

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Фариза Бацазова
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