Летевший из Москвы самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе

Летевший из Москвы в Самарканд самолет вынужденно сел в Ташкенте из-за снега

Летевший из Москвы в Самарканд российский самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе Узбекистана — Ташкенте. Об этом РИА Новости сообщил представитель ташкентской воздушной гавани.

Собеседник агентства заявил, что воздушному судну не удалось произвести посадку в аэропорту назначения из-за обильного снега на полосе. Именно поэтому лайнер был перенаправлен в столицу Узбекистана.

Также отмечается, что в настоящее время самаркандский аэропорт закрыт.

Ранее в декабре другой российский самолет, летевший по маршруту Москва — Самарканд, сменил курс и совершил вынужденную посадку в Ташкенте. По данным столичной авиагавани Узбекистана, воздушное судно село в другом городе по решению экипажа.