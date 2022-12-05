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09:12, 5 декабря 2022Путешествия

Летевший из Москвы самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе

Самолет, летевший из Москвы в Самарканд, вынужденно сел в Ташкенте по решению экипажа

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский самолет, летевший по маршруту Москва — Самарканд, сменил курс и совершил вынужденную посадку в Ташкенте. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным столичной авиагавани Узбекистана, воздушное судно село в другом городе по решению экипажа. «Рейс (...) Москва — Самарканд не смог произвести посадку в аэропорту назначения и был перенаправлен в Ташкент из-за закрытия аэропорта в связи с очисткой полосы от снега», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что посадка произошла в штатном режиме. В настоящее время лайнер ожидает подходящей погоды для взлета и посадки в Самарканде.

Ранее сообщалось, что в воздушной гавани Охотска в Хабаровском крае пассажирский самолет Ан-24 едва не столкнулся с грузовиком и повредил шасси. В момент происшествия на борту Ан-24 находились 5 членов экипажа и 32 работника коммерческой организации.

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Валентина Процкова
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