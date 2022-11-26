Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:45, 26 ноября 2022Путешествия

У российского Ан-24 с 32 пассажирами на борту перед взлетом лопнули колеса шасси

В аэропорту Охотска у Ан-24 с 32 пассажирами на борту перед взлетом лопнули колеса шасси

Фото: Telegram-канал «Дальневосточная транспортная прокуратура»

В аэропорту Охотска в Хабаровском крае пассажирский самолет Ан-24 едва не столкнулся с грузовиком и повредил шасси. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, 26 ноября при движении Ан-24 по взлетно-посадочной полосе командир самолета применил экстренное торможение, чтобы не допустить столкновение с грузовым автомобилем. В результате у воздушного судна лопнули колеса шасси.

Как рассказали в прокуратуре, в момент инцидента на борту Ан-24 находились 5 членов экипажа и 32 работника коммерческой организации. В результате происшествия никто не пострадал, пассажиры вернулись в общежитие.

В ведомстве добавили, что по факту повреждения шасси проводится проверка, в ходе которой прокуратура даст оценку организации безопасности движения воздушного транспорта.

21 ноября пассажирский Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Астрахань, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Командир судна принял решение совершить аварийную посадку в аэродроме Шереметьево после срабатывания датчика о неисправности шасси.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Кардиолог перечислила способы снижения риска инфаркта
На улицах Твери заметили военную технику с украинскими флагами
Насмерть сбившего женщину в Москве подростка без прав арестовали на два месяца
Врач назвал пивной живот возможной причиной ранней смерти
Москвичей предупредили о наступлении «январских морозов»
Трансгендер захотел сыграть Шерлока Холмса в новой экранизации
Президент Венгрии приехала в Киев по приглашению Зеленского
В Норвегии призвали наказать футболиста за использование флага России на ЧМ
У российского Ан-24 с 32 пассажирами на борту перед взлетом лопнули колеса шасси
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.