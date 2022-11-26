У российского Ан-24 с 32 пассажирами на борту перед взлетом лопнули колеса шасси

В аэропорту Охотска у Ан-24 с 32 пассажирами на борту перед взлетом лопнули колеса шасси

В аэропорту Охотска в Хабаровском крае пассажирский самолет Ан-24 едва не столкнулся с грузовиком и повредил шасси. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, 26 ноября при движении Ан-24 по взлетно-посадочной полосе командир самолета применил экстренное торможение, чтобы не допустить столкновение с грузовым автомобилем. В результате у воздушного судна лопнули колеса шасси.

Как рассказали в прокуратуре, в момент инцидента на борту Ан-24 находились 5 членов экипажа и 32 работника коммерческой организации. В результате происшествия никто не пострадал, пассажиры вернулись в общежитие.

В ведомстве добавили, что по факту повреждения шасси проводится проверка, в ходе которой прокуратура даст оценку организации безопасности движения воздушного транспорта.

21 ноября пассажирский Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Астрахань, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Командир судна принял решение совершить аварийную посадку в аэродроме Шереметьево после срабатывания датчика о неисправности шасси.