Российские войска уничтожили склад ВСУ с двумя тысячами снарядов для РСЗО «Град»

Минобороны заявило об уничтожении склада ВСУ с двумя тысячами снарядов для РСЗО «Град»

Российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором хранилось до двух тысяч снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в среду, 14 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что склад принадлежал 81-й аэромобильной бригады ВСУ и находился в районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики.

На объекте, добавили в министерстве, хранилось до двух тысяч боеприпасов для РСЗО Град, а также более трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра. Кроме того, в районе населенного пункта Каменское в Запорожской области Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.