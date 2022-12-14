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15:01, 14 декабря 2022Россия

Российские войска уничтожили склад ВСУ с двумя тысячами снарядов для РСЗО «Град»

Минобороны заявило об уничтожении склада ВСУ с двумя тысячами снарядов для РСЗО «Град»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором хранилось до двух тысяч снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в среду, 14 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что склад принадлежал 81-й аэромобильной бригады ВСУ и находился в районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики.

На объекте, добавили в министерстве, хранилось до двух тысяч боеприпасов для РСЗО Град, а также более трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра. Кроме того, в районе населенного пункта Каменское в Запорожской области Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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