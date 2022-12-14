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11:55, 14 декабря 2022Экономика

Россияне перешли на отечественные грибы

Россельхозбанк: россияне практически полностью перешли на отечественные грибы в рационе

Фото: Marc Najera / Unsplash

Россия с 2011-го по 2021 год нарастила промышленное производство грибов более чем в 26 раз, до 111 тысяч тонн. Потребление за этот период взлетело вдвое — до 100 тысяч тонн, пишет РИА Новости со ссылкой на Россельхозбанк.

«За 10 лет россияне практически полностью перешли на отечественные грибы в рационе», — отметили там. Основой продуктовой линейки крупных производств являются шампиньоны. Их доля превышает 90 процентов от всех грибов на рынке. Хозяйства поменьше выращивают шиитаке и вешенки, отметили в банке.

Там добавили, что потребность в поставках из-за рубежа почти исчезла. Самообеспеченность грибами выросла до 86 процентов в 2020 году c 9 процентов в 2011-м. «Грибной бум» начался в стране после введения продовольственного эмбарго, подчеркнули в Россельхозбанке. Экспорт грибов за десять лет вырос более чем в три раза, основные потребители — Белоруссия и Казахстан.

В целом к концу 2021 года на импортные продукты в продовольственной рознице приходилось 25 процентов. По многим важнейшим потребительским товарам, таким как одежда и обувь, лекарства, электроника, эта доля составляет две трети и выше.

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Платон Щукин
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