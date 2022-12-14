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15:56, 14 декабря 2022Россия

Попова назвала превалирующую разновидность гриппа в России

Глава Роспотребнадзора Попова призвала тестировать на грипп людей с симптомами ОРВИ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Свиной грипп H1N1 сейчас является превалирующим. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Она пояснила, что эта разновидность гриппа вернулась в Россию спустя шесть лет.

«Четыре российские вакцины полностью противостоят распространенному в стране вирусу гриппа», — подчеркнула Попова в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, глава Роспотребнадзора предложила проводить тестирование на грипп у всех заболевших с симптомами ОРВИ.

13 декабря Роспотребнадзор заявил о выявлении свиного гриппа в 82 регионах России. По данным службы, за неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по стране вырос на 35,4 процента.

Ранее инфекционист Николай Малышев рассказал «Ленте.ру», что в преобладании в России свиного гриппа нет ничего необычного. По мнению специалиста, болезнь может протекать тяжело, когда у заразившихся имеются различные фоновые заболевания.

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Анна Щербакова
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