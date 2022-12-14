Путин привился от гриппа

Президент России Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа

Президент России Владимир Путин заявил, что сделал прививку от гриппа. Об этом он сообщил на заседании правительства, его трансляция идет в Telegram-канале Кремля.

Глава государства рассказал, что ранее обратился к главному санитарному врачу Анне Поповой с вопросом, нужно ли прививаться от гриппа, на что глава Роспотребнадзора ответила утвердительно. В связи с этим во вторник, 13 декабря, президент сделал прививку.

«Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом в обычном режиме, как обычно. Все нормально», — рассказал Путин.

В июне 2020 года Путин привился российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». 21 ноября глава государства прошел повторную вакцинацию, привившись «Спутником Лайт». После сделанной повторной прививки он чувствовал себя хорошо, на следующий день президент испытал на себе назальную вакцину.

В России за минувшую неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4 процента. Также до 82 возросло число регионов, где выявили свиной грипп, следует из последних данных Роспотребнадзора. 14 декабря в стране завершилась массовая вакцинация от гриппа, но в федеральной службе подчеркнули, что россияне, опоздавшие с вакцинацией от гриппа, еще могут ее пройти, если «есть медицинские показания, назначение врача или желание человека привиться».