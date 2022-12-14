В Роспотребнадзоре назвали способ привиться от гриппа опоздавшим с вакцинацией

Глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что россияне еще могут пройти вакцинацию от гриппа

Россияне, опоздавшие с вакцинацией от гриппа, еще могут ее пройти. Способ сделать прививку журналистам назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее главный санитарный врач страны заявила, что прививочная компания в России была завершена. «Сейчас уже поздно и не нужно [прививаться от гриппа]», — сказала она в эфире радио «КП».

По словам Поповой, это не означает, что возможности пройти вакцинацию больше нет. «Если есть медицинские показания, назначение врача или желание человека привиться, то, безусловно, это можно сделать в индивидуальном порядке», — объяснила она.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что массовая вакцинация населения от гриппа охватила 52,2 процента россиян, защищены основные группы риска.

13 декабря Попова предупредила, что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. «Мы абсолютно не освободились от этого вируса, как ни одна страна на планете», — заявила она.

В тот же день стало известно о частичном возвращении масочного режима в Санкт-Петербурге. На фоне роста заболеваемости ОРВИ ограничительные меры ввели в социальных учреждениях города. Кроме того, была запрещена плановая госпитализация детей, а некоторые больницы закрыли доступ для посетителей.

