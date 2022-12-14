В России завершилась массовая вакцинация от гриппа

В Роспотребнадзоре сообщили о завершении массовой вакцинации от гриппа в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что массовая вакцинация россиян от гриппа завершена.

По словам Поповой, вакцинация охватила большой процент россиян — 52,2 процента граждан сделали прививку от гриппа, защищены основные группы риска.

При этом она отметила, что если у человека есть желание привиться, то он сможет это сделать в индивидуальном порядке.

Ранее Попова заявила, что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Также она подчеркнула, что наряду с этим в стране зафиксирован подъем заболеваемости гриппом.