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12:14, 14 декабря 2022Россия

В России завершилась массовая вакцинация от гриппа

В Роспотребнадзоре сообщили о завершении массовой вакцинации от гриппа в России

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что массовая вакцинация россиян от гриппа завершена.

По словам Поповой, вакцинация охватила большой процент россиян — 52,2 процента граждан сделали прививку от гриппа, защищены основные группы риска.

При этом она отметила, что если у человека есть желание привиться, то он сможет это сделать в индивидуальном порядке.

Ранее Попова заявила, что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Также она подчеркнула, что наряду с этим в стране зафиксирован подъем заболеваемости гриппом.

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Варвара Кошечкина
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