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16:25, 13 декабря 2022Россия

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.

Варвара Родикова
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