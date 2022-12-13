В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19
В России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.
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