В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19

В России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.