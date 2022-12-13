В Санкт-Петербурге ввели масочный режим

Роспотребнадзор ввел масочный режим в Санкт-Петербурге

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова ввела масочный режим в городе. Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте петербургского Роспотребнадзора.

«В период с 5 по 11 декабря суммарная заболеваемость населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7 процента. Уровень недельного эпидемического порога для детей 7-14 лет превышен на 71,1 процента. В общей структуре заболеваемости на долю детей приходится 55 процента», — говорится в документе.

Кроме того, увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм ОРВИ, которые нуждаются в госпитализации. В Петербурге начали принимать меры для предотвращения очагов заболеваемости. В частности, вводится масочный режим в учреждениях социального обслуживания, запрет на плановую госпитализацию детей, а также запрет на допуск посетителей в некоторые медучреждения.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов объяснил, что человеку, который заболел гриппом, не рекомендуется переносить болезнь «на ногах», так как это может привести к серьезным последствиям для здоровья.