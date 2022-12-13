Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:51, 13 декабря 2022Россия

В Санкт-Петербурге ввели масочный режим

Роспотребнадзор ввел масочный режим в Санкт-Петербурге

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова ввела масочный режим в городе. Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте петербургского Роспотребнадзора.

«В период с 5 по 11 декабря суммарная заболеваемость населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7 процента. Уровень недельного эпидемического порога для детей 7-14 лет превышен на 71,1 процента. В общей структуре заболеваемости на долю детей приходится 55 процента», — говорится в документе.

Кроме того, увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм ОРВИ, которые нуждаются в госпитализации. В Петербурге начали принимать меры для предотвращения очагов заболеваемости. В частности, вводится масочный режим в учреждениях социального обслуживания, запрет на плановую госпитализацию детей, а также запрет на допуск посетителей в некоторые медучреждения.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов объяснил, что человеку, который заболел гриппом, не рекомендуется переносить болезнь «на ногах», так как это может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о домашнем аресте замглавы Херсонской области
Ценам на жилье в Москве предрекли возвращение в 2020 год
Россиян лишат призов в розыгрыше самого популярного YouTube-блогера
МИД прокомментировал возможные дипломатические меры против США
В Санкт-Петербурге ввели масочный режим
В российской регионе мужчина похитил и избил бывшую возлюбленную
«Союз МС-24» и «Прогресс МС-24» прибыли на Байконур
Не знавшая о беременности туристка неожиданно родила в туалете самолета
Блогерша пришла на свадьбу в белом платье и возмутила подписчиков
Звезда «Сватов» рассказала о намерении купить квартиру внучке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.