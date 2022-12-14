Названа стоимость новых российских автомобилей Sollers

Новые автомобили российского производства Sollers оценили в 2,5-2,9 миллиона рублей

Отечественный автопроизводитель Sollers представил новые легковые коммерческие автомобили Argo и Atlant — минимальная стоимость этих моделей оценивается в 2,559 и 2,9 миллиона рублей соответственно. Об этом сообщает «Авто.ру».

«За озвученную стартовую цену Sollers будет продавать промтоварный фургон Argo с дизельным мотором и цельнометаллический Atlant с короткой базой и средней высотой крыши», — указывает портал. Серийное производство автомобилей началось в ноябре, а первые продажи пришлись на декабрь.

На презентации бренда компания отметила богатый уровень оснащения новых автомобилей. Так, в базовой комплектации Sollers Argo будет оборудован двумя подушками безопасности, системами ABS и ESC, круиз-контролем и задними парктрониками. Кроме того, грузовик получит подогрев кресел, электростеклоподъемники и электрозеркала, а также аудиосистему. Дополнительно в автомобили можно будет установить жидкостный отопитель и подогрев топливного фильтра.

Sollers Atlant планируют оснастить аналогичными функциями за исключением круиз-контроля. Полная масса фургона автомобиля варьируется от 2,5 до 4,2 тонны. Помимо обычного фургона Atlant получит несколько модификаций, грузовую тентованную версию и ряд специальных вариантов, включая «Скорую помощь». На заводе также планируют производить пассажирские автобусы, которые смогут перевозить до 15 пассажиров.

Ранее стало известно о предположительной цене автомобиля другого отечественного производителя «Москвич». Стоимость кроссовера «Москвич 3» может составить от 1,6 до 2 миллионов рублей без учета скидки по программе льготного автокредитования.