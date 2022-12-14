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14:04, 14 декабря 2022Путешествия

Пропавший в горах Сочи россиянин успел отправить тревожное сообщение спасателям

Россиянин, пропавший три дня назад в Сочи, связался со спасателями и сказал, что замерзает

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Пропавший в горах Сочи три дня назад турист вышел на связь со спасателями, однако не смог передать им свои координаты, успев лишь оставить тревожное сообщение. Об этом передает Telegram-канал «ЧП Сочи» в среду, 14 декабря.

Судя по сообщению, пропавший россиянин не получил травм, однако сказал, что замерзает. «К сожалению, он не смог объяснить спасателям свое местонахождение или прислать координаты, так как телефон садится и мобильный сигнал очень слабый», –– пояснили спасатели Южного регионального спасотряда.

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Других результатов поиски пока не принесли. Накануне поисковый отряд «Лиза-Алерт» привлек к работам частный вертолет. Во время поисков пилот увидел в лесу огни и сообщил спасателям примерные координаты. Однако в указанном месте ничего найдено не было.

Поиски 40-летнего россиянина начались в понедельник, 11 декабря. Мужчина отправился в поход с приятелем еще 9 декабря. Спустя некоторое время они решили разделиться и продолжить путь по разным маршрутам, встретиться вновь туристы договорились 11 декабря. Однако пропавший россиянин, отправившись в район горы Семеновский Шпиль через хребет Алек, не вышел в оговоренное время на связь.

Поиски продолжаются. Группы обследуют горно-лесную местность в районе хребтов Алек, Ажек, Иегош и их отрогов.

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Зарина Дзагоева
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