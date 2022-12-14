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00:38, 14 декабря 2022Бывший СССР

На Украине нашли способ преодолеть дефицит электричества

Глава Минэнерго Украины Галущенко призвал покрыть дефицит электричества импортом из Европы

Фото: Unsplash

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, каким образом страна будет преодолевать дефицит электричества. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

На полях конференции по поддержке Украины в Париже Галущенко прокомментировал ситуацию с электричеством в стране и раскрыл способ преодолеть его дефицит. Он выразил желание покрыть нехватку энергии поставками из Европы.

«Электроэнергия на сегодня в Европе есть, она доступна. В украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счет возможного импорта», — призвал глава украинского Минэнерго в эфире платформы «Мы – Украина».

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Одним из ведущих вопросов в импорте электроэнергии Галущенко назвал его финансирование.

«Однако важно иметь еще одно решение — решение ENTSO-E [Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии], которое бы позволило нам увеличить возможности по импорту. На сегодня мы ограничены в объемах, которые значительно меньше нашей технической способности», — заключил министр.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал реалистичным полный блэкаут в стране. Однако даже этот фактор не сподвигнет жителей страны покидать ее пределы.

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Марина Совина
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