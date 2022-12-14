На Украине нашли способ преодолеть дефицит электричества

Глава Минэнерго Украины Галущенко призвал покрыть дефицит электричества импортом из Европы

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, каким образом страна будет преодолевать дефицит электричества. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

На полях конференции по поддержке Украины в Париже Галущенко прокомментировал ситуацию с электричеством в стране и раскрыл способ преодолеть его дефицит. Он выразил желание покрыть нехватку энергии поставками из Европы.

«Электроэнергия на сегодня в Европе есть, она доступна. В украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счет возможного импорта», — призвал глава украинского Минэнерго в эфире платформы «Мы – Украина».

Одним из ведущих вопросов в импорте электроэнергии Галущенко назвал его финансирование.

«Однако важно иметь еще одно решение — решение ENTSO-E [Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии], которое бы позволило нам увеличить возможности по импорту. На сегодня мы ограничены в объемах, которые значительно меньше нашей технической способности», — заключил министр.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал реалистичным полный блэкаут в стране. Однако даже этот фактор не сподвигнет жителей страны покидать ее пределы.