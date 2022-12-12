Глава МИД Украины счел реалистичным полный блэкаут

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что полное отключение электричества в стране реалистично

Полное отключение электричества на Украине реалистично, однако даже такое развитие событий не сподвигнет украинцев уезжать из страны, считает глава министерства иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. Его слова передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По его мнению, из-за блэкаута граждане страны скорее начнут перемещаться в сельские районы, где есть возможность топить дровами. Глава МИД также заявил, что ракетные удары России ставят огромные проблемы перед Киевом, для решения которых нужна невоенная помощь в виде генераторов и трансформаторов.

Ранее Кулеба рассказал, что Киев пока не смог получить от Берлина согласие на отправку на Украину боевых танков Leopard 2. Он выразил недоумение таким положением вещей.