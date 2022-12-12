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11:05, 12 декабря 2022Бывший СССР

Глава МИД Украины счел реалистичным полный блэкаут

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что полное отключение электричества в стране реалистично

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Полное отключение электричества на Украине реалистично, однако даже такое развитие событий не сподвигнет украинцев уезжать из страны, считает глава министерства иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. Его слова передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По его мнению, из-за блэкаута граждане страны скорее начнут перемещаться в сельские районы, где есть возможность топить дровами. Глава МИД также заявил, что ракетные удары России ставят огромные проблемы перед Киевом, для решения которых нужна невоенная помощь в виде генераторов и трансформаторов.

Ранее Кулеба рассказал, что Киев пока не смог получить от Берлина согласие на отправку на Украину боевых танков Leopard 2. Он выразил недоумение таким положением вещей.

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Василий Мека
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