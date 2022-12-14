Москвичи отвернулись от ипотеки

Росреестр: число сделок с ипотекой в Москве за год снизилось на 20,8 процента

За год число ипотечных сделок в Москве значительно снизилось. О том, что жители столицы фактически отвернулись от ипотеки, сообщает ТАСС со ссылкой на данный Росреестра.

В ноябре 2022 года на первичном и вторичном рынках недвижимости Москвы было зарегистрировано 8,7 тысячи сделок с ипотекой — это на 20,8 процента меньше, чем в ноябре 2021 года. Показатель также оказался на 5,5 процента ниже результата октября, когда было заключено 9,2 тысячи договоров.

Снижение количества сделок год к году характеризуется высоким спросом на жилье после пандемии в 2021 году, адаптацией экономики к ее последствиям и льготными условиями кредитования. С января по ноябрь 2021 года в Москве зарегистрировали 114,1 тысячи таких сделок, а в аналогичный период 2022 года — 97,4 тысячи сделок.

Ранее сообщалось, что в ноябре доля ипотечных сделок на вторичном рынке Москвы выросла до 65 процентов. В октябре показатель находился на уровне 48 процентов. Средняя сумма ипотечного кредита составила 7,2 миллиона рублей, а средняя стоимость купленного с помощью ипотеки лота — 11,5 миллиона рублей.