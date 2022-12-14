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10:16, 14 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин до смерти избил жену за желание выйти из дома и попал под следствие

В Омской области задержали мужчину, забившего до смерти жену за желание выйти из дома

Фото: Shutterstock

В Омской области задержали 59-летнего мужчину за убийство 53-летней жены. Об этом в среду, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 10 декабря женщина захотела выйти из дома, но ее супруг был против. Он избил потерпевшую, нанеся тяжелые травмы. Жертву доставили в больницу ночью 12 декабря, однако она скончалась.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Следователь будет ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта.

Ранее стало известно, что под Калининградом отца осудили за нападение с топором на беременную жену и угрозы дочери.

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Екатерина Власова
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