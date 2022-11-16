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10:19, 16 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили за попытку убить беременную жену и угрозы двухлетней дочери

Под Калининградом отца осудили за нападение с топором на беременную жену и угрозы дочери

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Калининградской области суд приговорил к восьми годам и семи месяцам лишения свободы 35-летнего местного жителя за нападение с топором на жену и угрозы расправой двухлетней дочери. Об этом в среду, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статье о покушении на убийство и угрозе убийством. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По версии следствия, в ночь на 12 августа пьяный фигурант набросился на женщину, находящуюся на девятом месяце беременности. Ей удалось выбежать на улицу, но в доме остались трое детей: девятилетний и шестилетний сыновья и двухлетняя дочь. Отец взял девочку на руки и угрожал ножом.

На переговоры с осужденным приехали полиция и специальный отряд быстрого реагирования «Викинг». Известно, что малышка не пострадала. Кроме того, потерпевшей женщине и детям была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь

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Екатерина Власова
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