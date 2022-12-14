The Jerusalem Post: Израиль намерен выселить 100 украинских беженцев из социального жилья

В Израиле сотню украинских беженцев захотели выселить из социального жилья, спонсируемого государством. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на телеканал N12.

Издание отмечает, что государство намерено выселить 100 украинских беженцев, которые в настоящее время живут в домах, ранее предоставленных им для бесплатного проживания. На прошлой неделе местные власти уже сообщили украинским беженцам, что им надлежит съехать и самостоятельно найти другое жилье.

В Министерстве социального обеспечения и благосостояния Израиля пояснили, что контракт с одним из операторов, принимающих военных беженцев, истек, и жильцам, которые не могут финансировать жилье по медицинским или физическим причинам, были предложены альтернативы в гостинице.

«Период пребывания военных беженцев, спонсируемых государством, первоначально был ограничен тремя месяцами, но он снова и снова продлевался», — отметили в израильском ведомстве.

По данным газеты, с февраля 2022 года около 15 тысяч беженцев из Украины нееврейского происхождения въехали в Израиль. Некоторые из них поначалу жили у родственников или знакомых, но впоследствии им приходилось искать альтернативные варианты проживания, нередко они обращались за социальным жильем.

Ранее украинские беженцы пожаловались на решение властей Ирландии выселить их из отеля в пригороде Дублина, в котором они проживали с мая. Уточняется, что порядка двухсот мигрантов уже не один месяц живут в гостинице в Клондалкине. На прошлой неделе они получили извещение о переселении в другое место с 28 ноября, в какое именно — указано не было.