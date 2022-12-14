Мужчина начал бегать в 60 лет и за один день пробежал 100 километров

В США не любивший спорт мужчина начал бегать в 60 лет и пробежал 100 километров за день

Житель Калифорнии, США, начавший бегать в 60 лет из-за травмы жены, за один день пробежал 100 километров и рассказал, как спорт повлиял на брак. Его историю публикует The Guardian.

71-летний Кен Кэмпбелл, в прошлом работавший редактором газеты, никогда не любил спорт, чего нельзя сказать о его супруге Сьюзан, которая регулярно занимается бегом и участвует в марафонах. Больше десяти лет назад женщина повредила ногу и попросила мужа подстраховать ее и составить компанию на пробежке. «Вначале мы просто шли, и мне даже это давалось с трудом. Тогда я весил 90 килограммов», — вспоминает мужчина.

К моменту, когда Сьюзан полностью восстановилась и больше не нуждалась в сопровождении, Кен успел войти во вкус и полюбить пробежки. Тем более, что тренировки давали видимый результат: мужчина значительно похудел, стал более выносливым и активным. Со временем он начал присоединяться к супруге и группе, с которой она совершала забеги. Сначала Кен преодолел дистанцию в 50 километров, а потом в 100.

100-километровый ультрамарафон занял 16 часов, мужчина пересек финишную прямую в три часа ночи. На пути к цели его поддерживали дочь и супруга. По словам Кена, бег сблизил их со Сьюзан и хорошо повлиял на брак: теперь у партнеров есть общий интерес и сообщество, в котором они общаются с единомышленниками.

Ранее сообщалось, что 86-летний пенсионер из Великобритании впервые попробовал чизбургер и поделился своими впечатлениями. «Мне нравится. Это просто чертовски великолепно», — заключил он.