Джулия Фокс вышла в свет в одежде российского дизайнера

Актриса Джулия Фокс прошлась по Нью-Йорку в балаклаве российского дизайнера Ксюши Смо

Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на публике в одежде российского дизайнера и стилистки Ксюши Смо. Соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в шапке-балаклаве модели Lovers черного цвета, к которой также пришиты уши. Телезвезда вышла в свет в толстовке с капюшоном, который она снимает в ролике, и темной верхней одежде. Вдобавок на размещенных кадрах видно, что на лице манекенщицы нет макияжа.

При этом в видео экс-возлюбленная Канье Уэста разговаривает на итальянском языке, а в конце мяукает.

В ноябре Джулия Фокс посетила церемонию награждения премии CFDA Fashion Awards в откровенном наряде. Бывшая возлюбленная Канье Уэста пришла на мероприятие, которое состоялось в Нью-Йорке, в черном платье с длинным рукавом. На размещенных кадрах видно, что высокий разрез наряда открывает нижнее белье манекенщицы.