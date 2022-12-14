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15:16, 14 декабря 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 14 декабря

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 14 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Фото: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

За минувшие сутки Россия взяла под контроль основную часть населенного пункта Водяное на донецком направлении, а также уничтожила до 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Киев пытался безуспешно контратаковать на двух направлениях — южно-донецком и в направлении ЛНР. Помимо этого, российской стороной был поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман» в районе Краматорска в ДНР.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 343 самолета, 183 вертолета, 2658 БПЛА, 396 зенитных ракетных комплексов, 7099 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 7599 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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