Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 14 декабря

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 14 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки Россия взяла под контроль основную часть населенного пункта Водяное на донецком направлении, а также уничтожила до 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Киев пытался безуспешно контратаковать на двух направлениях — южно-донецком и в направлении ЛНР. Помимо этого, российской стороной был поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман» в районе Краматорска в ДНР.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 343 самолета, 183 вертолета, 2658 БПЛА, 396 зенитных ракетных комплексов, 7099 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 7599 единиц специальной военной автомобильной техники.