Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:40, 14 декабря 2022Бывший СССР

Взрывы произошли в Шевченковском районе Киева

Мэр Кличко сообщил о взрывах в центральном Шевченковском районе Киева 14 декабря
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Взрывы произошли в Шевченковском районе Киева, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Подробности позже», — написал чиновник. По его мнению, взрывы вызваны ударами российских беспилотников.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил о звуках взрывов в Киеве и объявлении воздушной тревоги в городе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Взрывы произошли в Шевченковском районе Киева
Латвийский депутат получила зарплату за ноль рабочих дней
В российском регионе 35 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Впервые записан звук марсианского «дьявола»
Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов
Нидерланды предложили новые меры против российских активов
Троих российских полицейских осудили за пытки над задержанным
В СПЧ оценили введение ГОСТа для электросамокатов
В российском регионе автобус столкнулся с военным тягачом
В Госдуме прокомментировали заявление Арестовича о конце спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.