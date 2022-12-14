Мэр Кличко сообщил о взрывах в центральном Шевченковском районе Киева 14 декабря

Взрывы произошли в Шевченковском районе Киева, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Подробности позже», — написал чиновник. По его мнению, взрывы вызваны ударами российских беспилотников.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил о звуках взрывов в Киеве и объявлении воздушной тревоги в городе.