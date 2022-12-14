В Киеве сообщили о звуках взрывов

Депутат Рады Гончаренко сообщил о звуках взрывов в Киеве

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил о звуках взрывов в Киеве.

Он также заявил, что в Киевской, Житомирской и Винницкой областях объявлена воздушная тревога.

Городская военная администрация украинской столицы заявила, что городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) и призвала граждан оставаться в укрытиях.

11 декабря сигналы тревоги прозвучали в Черниговской, Сумской, Харьковской, накануне, 10 декабря — в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

9 декабря, воздушная тревога была объявлена в шести регионах Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей. По информации ведомства, сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях.

8 декабря взрывы были слышны в Харькове и Кривом Роге. 7 декабря взрывы произошли в Днепре.

