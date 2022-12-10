В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога

В трех областях Украины — Харьковской, Полтавской и Днепропетровской — объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики.

Накануне, 9 декабря, воздушная тревога была объявлена в шести регионах Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей. По информации ведомства, сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях.

8 декабря взрывы были слышны в Харькове и Кривом Роге. 7 декабря взрывы произошли в Днепре. До этого, 6 декабря, власти Украины объявили воздушную тревогу в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях страны. Также она звучала в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР).